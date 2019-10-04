Названа точная дата премьеры нового Volkswagen Golf

В ответ на запрос наших коллег из заокеанского издания Motor1, немецкий автостроитель официально сообщил, что Volkswagen Golf восьмой генерации будет представлен на родине бренда 24 октября. Для этого будет организовано специальное мероприятие, которое пройдет под лозунгом «Life Happens with a Golf», что можно перевести, как «Жизнь случается вместе с Golf».

Сборка нового хетча уже началась на домашнем заводе в Вольфсбурге. В скором времени на производственную линию по соседству встанет модель в кузове универсал. Напомним, что VW Golf предстоящего поколения возводится на модернизированной платформе MQB, позволившей автомобилю сбросить до 70 кг веса. Причем объем багажника авто вырос до 400 л.

Кстати, как же писал портал «АвтоВзгляд», через три недели после премьеры «Гольфа», а точнее — 11 ноября, на сцену выйдет его соплатформенник — новая Skoda Octavia. Автомобиль похвастает более вместительным салоном, цифровой «приборкой», оригинальным двухспицевым рулем и широким списком оснащения.