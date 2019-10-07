Как и кто ремонтирует автомобили Toyota в России

Достаточно сказать, что в компании собое внимание уделяется программе подготовки механиков. ЕЕ четыре уровня включают стандартное обучение — от использования инструмента и несложных операций до диагностики всех электронных систем автомобиля, и дополнительные тренинги, направленные на углубленное изучение различных систем автомобилей, и получение специфических знаний(например, как отличать контрафактные запасные части).

При этом, как подчеркивают представители бренда, система обучения и развития персонала компании для сотрудников дилерских центров является уникальной для автомобильной индустрии и включает в себя теоретические и практические занятия, электронное самостоятельное обучение, а также процесс наставничества на рабочем месте. Обучение проходит практически весь персонал дилерского центра, начиная от механиков и заканчивая диспетчерами записи и сотрудниками склада: в общей сложности почти 40 различных специальностей и профессий.