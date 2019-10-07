Как и кто ремонтирует автомобили Toyota в России

Достаточно сказать, что в компании собое внимание уделяется программе подготовки механиков. ЕЕ четыре уровня включают стандартное обучение — от использования инструмента и несложных операций до диагностики всех электронных систем автомобиля, и дополнительные тренинги, направленные на углубленное изучение различных систем автомобилей, и получение специфических знаний(например, как отличать контрафактные запасные части).
При этом, как подчеркивают представители бренда, система обучения и развития персонала компании для сотрудников дилерских центров является уникальной для автомобильной индустрии и включает в себя теоретические и практические занятия, электронное самостоятельное обучение, а также процесс наставничества на рабочем месте. Обучение проходит практически весь персонал дилерского центра, начиная от механиков и заканчивая диспетчерами записи и сотрудниками склада: в общей сложности почти 40 различных специальностей и профессий.
А своеобразно проверкой полученных знаний является в том числе и регулярно проходящий в России Национальный конкурс профессионального мастерства в области клиентского сервиса среди официальных дилерских центров «Тойота» и «Лексус» «Grand Prix 2019». На днях в Москве в учебном центрае ООО «Тойота Мотор» состоялись финал и церемония награждения победителей 13-го конкурса.
Он ежегодно проходит в несколько этапов. На первом отбор лучших специалистов происходит внутри дилерских центров. На втором лучшие представители сервиса «Тойота» и «Лексус» разных городов проходят региональный отбор по итогам теоретического тестирования. И уже лучшие специалисты региона в каждой номинации с июля по сентябрь готовятся к участию в финале Любопытны и конкурсные задания.
Механики демонстрировали спектр навыков в работах, связанных с диагностикой, обслуживанием и ремонтом автомобиля. Одно из заданий для них — определение и устранение специально созданных неисправностей в двигателя.
Маляры соревновались в качестве окраски боковой поверхности автомобиля. Специалисты отделов запасных частей выявляли лучшего по работе с подбором и хранением запасных частей. Задачей сервисных консультантов было продемонстрировать навыки в области обслуживания клиентов, переговоров, а также продаж услуг и аксессуаров. Специалисты по работе с клиентами должны были подтвердить высокий уровень профессионализма в работе со сложными обращениями, жалобами клиентов и обработке показателей клиентской удовлетворенности.
И судя по тому, что в числе нынешних победителей этого корпоративного конкурса представители не только Москвы, но и Тюмени, и Ярославля, и Астрахани, и Нижнего Новгорода, и Твери, и Челябинска, и других города — машины марки без сомнений можно ремонтировать в любом дилерском центре страны: мастеров хватает.