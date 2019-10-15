В Infiniti рассказали о новинках 2020 модельного года

В ноябре марка Infiniti — премиальный суббренд Nissan — отмечает 30-летний юбилей. Дабы отпраздновать круглую дату, японцы до конца осени выведут на рынок спорт-седан Infiniti Q50, купе Q60, кроссоверы QX50 и QX60, а также внедорожник QX80 в праздничной спецверсии.

Кроме того, втостроитель приготовил еще несколько новинок. В их числе — «четырехдверка» Infiniti Q50 следующего модельного года, которая получит информационно-развлекательный комплекс нового поколения с двойным тачскрином и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto с голосовым управлением.

Спорткупе Infiniti Q60 обойдется небольшим апгрейдом «мультимедийки» и дизайна в версии Red Sport.

Кроссовер QX50 получит две новых комплектации с богатым оснащением — Autograph и Sensory. Помимо этого, большинство электронных помощников перекочуют из списков допоборудования в базовое оснащение.

Остается добавить, что обновленный внедорожник Infiniti QX80 сможет похвастать модернизированным комплексом безопасности ProAssist, новой мультимедийной системой. В цветовую палитру флагмана добавятся два новых оттенка.