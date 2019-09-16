Названа модель «Идеального автомобиля» 2019 года

Титулом «Идеальный автомобиль» в сегменте полноразмерных премиальных SUV дорогостоящий внедорожник Infiniti QX80 наградила авторитетная консалтинговая компания из Калифорнии AutoPacific. Большому «проходимцу» удалось обойти своих основных конкурентов Lexus GX и LX, а также Cadillac Escalade и Escalade ESV.

Стоит отметить, что в исследовании хозяева авто давали оценку четырехколесному «коню» по 14-ти самым основным параметрам, а также отмечали, что по их мнению в автомобиле следует улучшить. Из максимальных 1400 балов «японец» набрал 1093.

Напомним, что для российских покупателей Infiniti QX80 обновился весной прошлого года. И сейчас предлагается в семи- и восьмиместном исполнении салона. Флагман щеголяет просторным багажником, добротными материалами отделки и целым букетом современных систем активной безопасности.

Под капотом большого «вездехода» — 405-сильный бензиновый V8 объемом 5,6 л. В паре с мотором трудятся семидиапазонный «автомат» и система полного привода. Ценник стартует от 4 590 000 рублей.