Названа модель «Идеального автомобиля» 2019 года

Фото: Infiniti
Премиальный внедорожник Infiniti QX80 стал лауреатом престижной международной премии. Автомобиль назван «Идеальным автомобилем — 2019» в результате социологического исследования с участием 50 000 владельцев японского «вездехода».
Светлана Ермолаева

Титулом «Идеальный автомобиль» в сегменте полноразмерных премиальных SUV дорогостоящий внедорожник Infiniti QX80 наградила авторитетная консалтинговая компания из Калифорнии AutoPacific. Большому «проходимцу» удалось обойти своих основных конкурентов Lexus GX и LX, а также Cadillac Escalade и Escalade ESV.

Стоит отметить, что в исследовании хозяева авто давали оценку четырехколесному «коню» по 14-ти самым основным параметрам, а также отмечали, что по их мнению в автомобиле следует улучшить. Из максимальных 1400 балов «японец» набрал 1093.

Напомним, что для российских покупателей Infiniti QX80 обновился весной прошлого года. И сейчас предлагается в семи- и восьмиместном исполнении салона. Флагман щеголяет просторным багажником, добротными материалами отделки и целым букетом современных систем активной безопасности.

Под капотом большого «вездехода» — 405-сильный бензиновый V8 объемом 5,6 л. В паре с мотором трудятся семидиапазонный «автомат» и система полного привода. Ценник стартует от 4 590 000 рублей.

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16 сентября 2019
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