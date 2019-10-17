Корейцы обновили свой самый маленький седан Genesis G70

Фото: Genesis
Премиальный суббренд компании Hyundai обновил свою самую компактную модель — спорт-седан Genesis G70. Корейские инженеры расширили список систем активной безопасности «четырехдверки», а дизайнеры добавили декору углеволокна.

Рестайлинговый Genesis G70 оборудовали системами предотвращения фронтальных столкновений и удержания в полосе движения, а также функцией определения усталости водителя. Кроме того, автомобиль «научили» автоматически переключать дальний свет и закрывать окна во время езды по тоннелю. Адаптивный круиз-контроль начал использовать данные навигационной системы.

В некоторых модификациях модель обзавелась углепластиковыми накладками на центральной консоли, руле и боковых зеркалах заднего вида, а еще эффективными тормозными механизмами от Brembo.

О том, когда новинка будет доступна российским покупателям, ясности пока нет. Напомним, что сегодня нашим соотечественникам предлагается дореформенный седан с двухлитровым бензиновым турбомотором на 197 или 247 л. с. Движок работает вместе с восьмиступенчатым автоматом и полным приводом.

Кстати, Genesis G70 в этом году стал обладателем самой лучшей мультимедийной системы в классе компактных авто по мнению экспертов компании J. D. Power, занимающейся анализом качества товаров на рынке США.

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17 октября 2019
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