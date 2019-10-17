Lamborghini Huracan бьет производственные рекорды

Столько же Lamborghini Gallardo было собрано за 10 лет существования модели — с 2003 по 2013 год. А Huracan достиг аналогичных результатов всего за пять. Впервые итальянский «Ураган» был представлен в 2014 году в версии Coupe. После этого авто дебютировало в варианте Spyder с открытым верхом. А 2017 год ознаменовался выходом полноприводной модели Performante.

В начале 2019 года модель обновили, и свет увидели Lamborghini Huracan Evo Coupe и Spyder. Авто посвежело и обзавелось большим вертикальным монитором на центральной консоли, взявшим на себя функции управления основными системами поникара. Сердце рестайлингового авто — 640-сильный атмосферный V10 объемом 5,2 л. Но спорткар способен разорить владельца не только расходом топлива: его ценник на российском рынке стартует от 16 500 000 рублей.

И немного статистики. За первые шесть месяцев этого года компания Lamborghini отдала в руки покупателей 4553 своих авто, что на 96% больше показателей годичной давности. Из них на долю Huracan пришлось 1211 суперкаров.