Первый серийный Lamborghini победил на конкурсе элегантности

Разработка «первенца» итальянского бренда — Lamborghini 350 GT — стартовала летом 1963 года. Премьера спорткупе состоялась годом позже на Женевском автосалоне. Первые автомобили выпускались с компоновкой салона 2+1. Позднее заднее кресло заменили на полку для багажа.

Всего было выпущено 120 экземпляров модели. И один из них спустя больше полувека получил титул Best in Show в конкурсе элегантности Lamborghini & Design, проходящем уже во второй раз. Впервые встречу «классики» подразделение Polo Storico организовало осенью 2017 года.

В этот раз в конкурсе приняли участие 35 'Ламборгини. Среди них были Miura P400 S 1971 года выпуска, LM002 (1987), и Diablo SV 1999 года и современный концепт Lamborghini Centenario, представленный в 2016-м.

Напомним, что Lamborghini Polo Storico оформилось в отдельный департамент в 2015 году с целью сохранить историческое наследие компании из Сант-Агата-Болоньезе. Специалисты подразделения занимаются восстановлением и сертификацией спорткаров бренда, произведенных до 2001 года, а также восстановлением запчастей для них.