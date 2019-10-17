Опубликованы первые изображения «русского Прадо» от УАЗ

Облик нового поколения УАЗ «Патриот», получивший с легкой руки главы группы Sollers Вадима Швецова название «русский Прадо», получает все большую известность среди широкой публики. На этот раз ее внимание привлекла публикация патентных изображений головной оптики отечественного внедорожника.

Судя по официальному документу Роспатента, фары «русского Прадо» станут полностью светодиодными, — в отличии от «галогенок», установленных на УАЗ «Патриот» сейчас. Они будут иной формы и, судя по всему, уменьшатся в размерах.

Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», новое поколение «Патриота» получит совершенно новую раму с более широкими лонжеронами, независимую пружинную подвеску спереди, а также 2,2-литровый турбодзель от Ford Transit.

Кроме того, все элементы кузова «русского Прадо» будут изготовлены из оцинкованной стали, что должно решить проблему коррозии, ставшую головной болью всех владельцев нынешнего поколения УАЗ «Патриот».

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17 октября 2019
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