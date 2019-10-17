Опубликованы первые изображения «русского Прадо» от УАЗ

Судя по официальному документу Роспатента, фары «русского Прадо» станут полностью светодиодными, — в отличии от «галогенок», установленных на УАЗ «Патриот» сейчас. Они будут иной формы и, судя по всему, уменьшатся в размерах.

Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», новое поколение «Патриота» получит совершенно новую раму с более широкими лонжеронами, независимую пружинную подвеску спереди, а также 2,2-литровый турбодзель от Ford Transit.

Кроме того, все элементы кузова «русского Прадо» будут изготовлены из оцинкованной стали, что должно решить проблему коррозии, ставшую головной болью всех владельцев нынешнего поколения УАЗ «Патриот».