Продается уникальный БелАЗ в стиле World of Tanks

Самосвал БелАЗ-75585 был расписан вручную для фестиваля «Wargaming Fest: День танкиста». Праздник поклонников одной из самых популярных онлайн-игр в «танчики» World of Tanks прошел в Минске.

Уникальный рисунок для БелАЗа в виде разноцветных стрелок, используемых обычно на военных картах, был разработан художниками компании Wargaming — создателем игры. Кстати, в жизнь эскизы воплощали профессиональные художники вместе с сотрудниками Белорусского автомобильного завода.

Дабы полностью раскрасить махину автомобиля, высотой в 5,34 и шириной в 6,4 метра, пришлось израсходовать 160 баллончиков с краской, 11 рулонов молярного скотча, 100 кв. м. укрывочной пленки и 80 часов кропотливой работы.