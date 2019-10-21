Продается уникальный БелАЗ в стиле World of Tanks

Самосвал БелАЗ-75585 был расписан вручную для фестиваля «Wargaming Fest: День танкиста». Праздник поклонников одной из самых популярных онлайн-игр в «танчики» World of Tanks прошел в Минске.
Уникальный рисунок для БелАЗа в виде разноцветных стрелок, используемых обычно на военных картах, был разработан художниками компании Wargaming — создателем игры. Кстати, в жизнь эскизы воплощали профессиональные художники вместе с сотрудниками Белорусского автомобильного завода.
Дабы полностью раскрасить махину автомобиля, высотой в 5,34 и шириной в 6,4 метра, пришлось израсходовать 160 баллончиков с краской, 11 рулонов молярного скотча, 100 кв. м. укрывочной пленки и 80 часов кропотливой работы.
Эксклюзивный БелАЗ весом в два с половиной танка Т-34—85 с 1000-сильным мотором оценили в 75 000 000 рублей. Техника, выставленная на продажу, находится в Белоруссии. Но продавец при желании клиента, если таковой, конечно, найдется, готов транспортировать его в любую точку России.
Кстати, портал «АвтоВзгляд» не так давно писал еще об одном необычном объявлении: в Красноярске предлагали купить сразу целый автопарк новеньких ЗИЛ-133. Нет-нет, производство грузовиков не возобновили. Автомобили, числящиеся в Госрезерве, пылились на складе аж с 1994 года.