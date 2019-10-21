В России начинаются продажи особого Mitsubishi Pajero

Вслед за Японией и Германией с флагманом прощается и Россия. Через полторы недели автостроитель прикатит к дилерам Mitsubishi Pajero Final Edition в количестве 500 экземпляров.

Рамный Pajero в финальном исполнении будет доступен в двух комплектациях Instyle и Ultimate с трехлитровым бензиновым V6 мощностью 174 л. с., выступающим вместе с пятискоростным «автоматом» и системой полного привода Super Select 4WD.

Новинку можно отличить по логотипам с названием версии на кузове и в салоне. Кроме того, к каждому автомобилю приложат именной сертификат с указанием VIN автомобиля из последней партии.

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», «проходимец» исчезнет из продуктовой линейки бренда вместе с окончанием срока действия актуального Одобрения типа транспортного средства (ОТТС), что произойдет буквально через пару месяцев. Ожидается, что на смену автомобилю — многократному победителю всевозможных ралли-рейдов и марафонов — придет большой трехрядный кроссовер.

Стоит отметить, что на некоторых рынках, где модель пользуется особенной популярностью, к примеру, в Африке, Южной Америке и Австралии, Mitsubishi Pajero задержится еще на два-три года.