Когда вьетнамский VinFast привезет свои автомобили в Россию

Молодой бренд VinFast, основанный в 2017 году, планирует открыть российские продажи уже в 2020 году. Кроме того, представители марки даже поднимали тему сотрудничества с «Группой ГАЗ». Об этом сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.

Правда, вопрос о производстве вьетнамских авто на мощностях Горьковского завода пока закрыт из-за санкционных рисков. Да и по запуску на нашем рынке пока нет никакой конкретики: автостроитель еще не вносил предложений по модельному ряду, как сообщили в Минпромторге.

Напомним, компания VinFast осенью прошлого года представила на Парижском моторшоу две свои первые модели — кроссовер LUX SA 2.0 и седан LUX A2.0. В основу новинок легли BMW X5 и BMW 5-Series предыдущих поколений соответственно. Кстати, производитель уже успел запатентовать в нашей стране дизайн этих новинок.