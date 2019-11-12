Lexus заинтриговал суперновинкой

Премьера новинки состоится 22 ноября — в день открытия выставки. Речь идет о первом серийном электрокаре Lexus, чье название, внешность и технические характеристики разработчики пока скрывают под завесой тайны.

Но, если верить слухам, это будет кроссовер, построенный из компактного Lexus UX, с запасом хода до 500 км. Автомобиль без затей нарекут UX-EV. Кстати, для поддержания интриги маркетологи озадачили поклонников премиальной марки тизерным фото с фрагментом кузова электромобиля с надписью Electric.

Стоит напомнить, что в октябре на Пекинском автосалоне компания из Страны восходящего солнца представила концептуальный экологически чистый автомобиль LF-30 Electrified с футуристическим дизайном, но в узнаваемом корпоративном стиле. Прототип с формулой салона 2+2 получил широкие двери типа «крылья чайки», четыре мотор-колеса и батарейку на те же 500 км.