Lexus заинтриговал суперновинкой

Фото: Lexus
Компания Lexus начала готовиться к автосалону в Гуанчжоу — третьему по значимости международному мотор-шоу в КНР. Туда японцы привезут новую модель, предназначенную как для китайцев, так и европейцев.

Премьера новинки состоится 22 ноября — в день открытия выставки. Речь идет о первом серийном электрокаре Lexus, чье название, внешность и технические характеристики разработчики пока скрывают под завесой тайны.

Но, если верить слухам, это будет кроссовер, построенный из компактного Lexus UX, с запасом хода до 500 км. Автомобиль без затей нарекут UX-EV. Кстати, для поддержания интриги маркетологи озадачили поклонников премиальной марки тизерным фото с фрагментом кузова электромобиля с надписью Electric.

Стоит напомнить, что в октябре на Пекинском автосалоне компания из Страны восходящего солнца представила концептуальный экологически чистый автомобиль LF-30 Electrified с футуристическим дизайном, но в узнаваемом корпоративном стиле. Прототип с формулой салона 2+2 получил широкие двери типа «крылья чайки», четыре мотор-колеса и батарейку на те же 500 км.

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12 ноября 2019
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