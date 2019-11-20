Какой могла бы стать, но не стала «Газель NEXT»

Автор эскизов в то время занимался разработкой интерьера «Газели» нового поколения, работа над которым началась в 2006 году. Но в свободное от работы время не отказал себе в удовольствии изобразить автомобиль в своем видении. Об этом сообщает паблик «Автохроника», опубликовывший несколько набросков.

Авто на всех рисунках имеет общие черты с ныне существующей «Газелью NEXT» — это массивный «гриль» радиаторной решетки и высокая линия остекления. Но на этом сходство, пожалуй, и заканчивается. Художник наградил авто массивными крыльями и мощным капотом с рельефной выштамповкой: очень брутально.