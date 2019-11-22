KIA Telluride назвали «Внедорожником года»

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KIA Telluride завоевал звание «Внедорожник 2020 года» по версии авторитетного за океаном автомобильного издания MotorTrend. Жюри оценивало машины по комплексу свойств, среди которых далеко не последним оказалось соотношение цена/качество.

KIA Telluride принес корейскому бренду первую в его истории победу в конкурсе журнала MotorTrend. В состав жюри входили эксперты журнала и два специально приглашенных специалиста: Йохан де Нисшен, ранее возглавлявший Audi of America, Infiniti Motor Co. и бренд Cadillac, а также бывший шеф-дизайнер Chrysler Том Гейл.

Они оценивали модели-претенденты с точки зрения безопасности, экономичности, соотношения цены и качества, дизайна, технического совершенства, функциональности и ходовых качеств. Модель KIA Telluride предназначена исключительно для рынка США.

В России в этом сегменте корейская марка представлена моделью Mohave. Напомним, что в 2020 году на российском рынке стартуют продажи нового поколения этого рамного внедорожника.

внедорожник, премиальный сегмент, премиум-сегмент, кроссоверы
22 ноября 2019
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