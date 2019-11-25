Обновленный LADA 4x4 станет безопаснее, но не во всех версиях

Рестайлинговый LADA 4x4 будет щеголять боковым «эйрбегом», встроенными в водительское кресло «вездехода» в варианте Urban. Заметим, одним «эйрбегом»: фронтальных подушек безопасности как не было, так и не ожидается! По крайней мере, в ближайшее время. Об этом сообщает портал «Лада.Онлайн», ссылаясь на свои источники.

А еще посвежевший «вездеход» обязательно оснастят модулем автоматического вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС» — вне зависимости от спецификации.

Напомним, что 27 ноября на АВТОВАЗе стартует полномасштабная сборка доработанного LADA 4x4. Автомобиль поменяет противотуманки, переднюю консоль с приборной панелью и блоком управления отопителя. Кроме того, авто обзаведется более удобными сиденьями и задним диваном с тремя подголовниками. Эволюция спустя полвека!