Опубликованы свежие фото обновленной LADA 4x4

На фото рестайлинговой LADA 4x4, обнародованном в паблике RCI News, хорошо видна часть новой «приборки» и центральная консоль, выполненные из черного глянцевого пластика с хромированными элементами. Руль остался прежним, хотя многие поклонники внедорожника, успевшего стать культовым, в младших версиях хотели бы увидеть и новое рулевое колесо.

Напомним, что помимо передней панели обновленный внедорожник получит модернизированные передние кресла и задний диван с тремя подголовниками, а также доработанную «печку». По некоторым данным, покупателей новинки ждет даже кондиционер. Еще инженеры установят на крыше штатную антенну, а также поменяют противотуманные огни и оформление бамперов.