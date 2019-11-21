Опубликованы свежие фото обновленной LADA 4x4

Фото: LADA
Обновленная LADA 4x4 скоро приедет в шоу-румы автодилеров, но все же несколько недель придется подождать. И пока остается довольствоваться очередными шпионскими снимками вазовской новинки, найденными порталом «АвтоВзгляд» в Сети.

На фото рестайлинговой LADA 4x4, обнародованном в паблике RCI News, хорошо видна часть новой «приборки» и центральная консоль, выполненные из черного глянцевого пластика с хромированными элементами. Руль остался прежним, хотя многие поклонники внедорожника, успевшего стать культовым, в младших версиях хотели бы увидеть и новое рулевое колесо.

Напомним, что помимо передней панели обновленный внедорожник получит модернизированные передние кресла и задний диван с тремя подголовниками, а также доработанную «печку». По некоторым данным, покупателей новинки ждет даже кондиционер. Еще инженеры установят на крыше штатную антенну, а также поменяют противотуманные огни и оформление бамперов.

Фото: @RCI News

У дилеров доработанный «вездеход» ожидается уже в конце декабря этог года или, в крайнем случае, в начале января 2020-го. С конвейера уже сошла пилотная партия посвежевших «вездеходов». Сейчас каждый день на АВТОВАЗе собирают по шесть таких автомобилей. А с 27 ноября новинка пойдет в полноценную серию.

Кстати, классическая «Нива» уже начала подготовку к смене поколения. Автомобиль построят на «тележке» B0 Альянса Renault-Nissan, при этом, как обещает автостроитель, модель не потеряет свои внедорожные повадки. Правда, новый «проходимец» увидит свет не раньше 2021 года.

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21 ноября 2019
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