5 роковых ошибок водителей при оформлении ДТП, лишающих их компенсации

Кроме стресса и негативных эмоций, ДТП влечет за собой материальные и юридические последствия. При мелких авариях без пострадавших с участием двух водителей, можно обойтись без вызова сотрудников ГИБДД и ограничиться самостоятельным составлением европротокола.

В более серьезных случаях протокол осмотра места ДТП должен оформляться только стражами порядка, а участники аварии обязаны им в этом содействовать, но только со знанием дела.

Эмоции

Даже самое мелкое происшествие на проезжей части вызывает у людей шок, и чем оно серьезнее − тем сильнее эмоции. Далеко не всем удается их контролировать, и это одна из самых распространенных ошибок водителей. Именно по этой причине после ДТП часто происходят жестокие разборки между его участниками, что серьезным образом усугубляет положение конфликтующих сторон.