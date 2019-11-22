5 роковых ошибок водителей при оформлении ДТП, лишающих их компенсации

Кроме стресса и негативных эмоций, ДТП влечет за собой материальные и юридические последствия. При мелких авариях без пострадавших с участием двух водителей, можно обойтись без вызова сотрудников ГИБДД и ограничиться самостоятельным составлением европротокола.
В более серьезных случаях протокол осмотра места ДТП должен оформляться только стражами порядка, а участники аварии обязаны им в этом содействовать, но только со знанием дела.
Эмоции
Даже самое мелкое происшествие на проезжей части вызывает у людей шок, и чем оно серьезнее − тем сильнее эмоции. Далеко не всем удается их контролировать, и это одна из самых распространенных ошибок водителей. Именно по этой причине после ДТП часто происходят жестокие разборки между его участниками, что серьезным образом усугубляет положение конфликтующих сторон.
Ведь часто синяки и увечья становятся причиной дополнительного расследования с сопутствующими моральными и финансовыми затратами. Так что лучше всегда держать себя в руках и ни в коем случае не поддаваться на провокации оппонента.
Протокол
Вместо того, чтобы давать волю эмоциям, лучше сконцентрировать внимание на тонкостях заполнения первичной документации. Ни в коем случае нельзя подписывать бумаги, где зафиксирована только часть данных, и заполнены не все строчки и разделы. Ключевую роль в определении степени вины играют показания свидетелей, с которыми крайне важно внимательно ознакомиться. Кроме того, следует в мельчайших подробностях контролировать точность описания произошедших событий. Каждая, даже на первый взгляд несущественная деталь может иметь для одной из сторон решающее значение.
Еще одна непростительная ошибка допускается гражданами, когда они не удосуживаются проверить свои персональные данные. Ведь любая лишняя или пропущенная буква могут вызвать крайне нежелательные последствия во взаимоотношениях с теми же страховщиками.
Европротокол
Еще чаще допускаются ошибки при самостоятельном оформлении европротокола. Несмотря на инструкцию по заполнению, приложенную к бланку этого документа, далеко не все осведомлены, что его заполняют оба участника ДТП. Данные должны быть зафиксировать во всех имеющихся полях, и для страховщиков крайне важно, чтобы были перечислены все повреждения, а также детально указаны обстоятельства аварии.
Нередко водители даже пренебрегают фото- или видеосъемкой места ДТП, либо не удосуживаются в полном объеме и с надлежащим качеством зафиксировать важные детали, дефекты, номера и прочие необходимые подробности.
Схема ДТП
При оформлении европротокола водители должны изобразить схему ДТП на бланке «Извещения о дорожно-транспортном происшествии». Несмотря на наличие вкладыша, куда копируются данные, разумно дублировать схему на листе бумаги форматом А4. Это может пригодиться в дальнешем.
Рисунок должен заполняться шариковой ручкой без исправлений, и главное, чтобы не только сам «художник», но и все остальные понимали, что там изображено.
Главное — правильно зафиксировать необходимые результаты замеров и в точности обозначить контуры проезжей части, дорожную разметку, знаки,тротуар, тормозной путь и любые другие объекты, имеющие отношения к происшествию — светофор, трамвайные пути, остановки общественного транспорта, здания, столбы и прочее. Чем подробнее все будет указано, тем лучше.
Расписка
В определенных случаях ПДД позволяют вообще не оформлять документы о дорожно-транспортном происшествии, если в результате повреждено только имущество его участников, при этом они договорились между собой о компенсации (пункт 2.6.1 ПДД).
Даже если граждане разойдутся полюбовно, но в то же время не напишут друг другу расписок о том, что не имеют друг к другу претензий, — это будет непростительной роковой ошибкой с обеих сторон. Ведь нет никаких гарантий, что впоследствии они не заявят друг на друга в полицию об оставлении места ДТП. Увы, такое случается сплошь и рядом…