Легендарному Mitsubishi Pajero IV дарят новую жизнь

Руководитель австралийского подразделения Mitsubishi Motors Джон Синьорелло в интервью изданию CarsGuide рассказал, что пятое поколение Pajero может получить платформу другого, не менее культового автомобиля — Nissan Patrol. Правда, напомним, Patrol выпускают с 2010 года, так что и ему не помешало бы обновление.

Поэтому, скорее всего, речь идет о разработке японцами абсолютно новой «тележки», на которой станут базироваться оба внедорожника. Если так оно и случится, то через пару лет мы снова можем увидеть легендарную машину у нас в стране. Ведь в России Pajero был довольно популярен.

А пока, напомним, что срок действия ОТТС на «четвертый» Pajero заканчивается в конце 2019 года. Дилеры распродают оставшиеся машины по специальным ценам. «Прайс» на внедорожник 2019 года выпуска начинается от 2 989 000 рублей.