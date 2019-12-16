В России KIA Stinger обновился, подорожал и подешевел одновременно

Итак, Stinger Comfort обзавелся светодиодными фарами. Автомобиль в комплектации Luxe получил обивку кресел из экокожи и парктроники «по кругу». Кроме того, раработчики лишили авто беспроводной зарядки для смартфона, как сказали в пресс-службе марки, «опираясь на изучение мнения клиентов».

KIA Stinger Prestige укомплектовали информационно-развлекательным комплексом с восьмидюймовым экраном, девятью динамиками и навигацией. Такое авто, напротив, ценник сбросила сразу на 180 000 рублей и отныне обходится в 2 424 900. Изменений в других комплектациях не произошло.

Тем временем, как уже писал портал «АвтоВзгляд», «Стингер» готовится к глобальному обновлению. Автомобиль, закутанный в камуфляж, поймали во время ходовых испытаний. Правда, очевидцам удалось снять лишь корму предсерийного образца. Подробнее можно почесть здесь.