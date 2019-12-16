В России KIA Stinger обновился, подорожал и подешевел одновременно

Фото: KIA
В России представили KIA Stinger 2020 модельного года. Харизматичный фастбэк изменил несколько пунктов в списке оснащения, подорожал и подешевел. Что нового появилось в комплектациях и прейскуранте модели, выяснил портал «АвтоВзгляд».

Как и прежде, KIA Stinger доступен с шести вариантах — Comfort, Luxe, Prestige, Style, GT Line и GT с 370-сильным V6. Авто в базовой комплектации приводится в движение двухлитровым турбомотором мощностью 197 л. с.

Это единственный движок, сочетающийся с задним приводом. В остальных версиях восьмискоростной «автомат» распределяет тягу на все колеса. Ценник стартует от 2 114 900 рублей. Стоит отметить, что к дореформенному прайсу добавилось 40 000 «целковых».

Фото: KIA

Итак, Stinger Comfort обзавелся светодиодными фарами. Автомобиль в комплектации Luxe получил обивку кресел из экокожи и парктроники «по кругу». Кроме того, раработчики лишили авто беспроводной зарядки для смартфона, как сказали в пресс-службе марки, «опираясь на изучение мнения клиентов».

KIA Stinger Prestige укомплектовали информационно-развлекательным комплексом с восьмидюймовым экраном, девятью динамиками и навигацией. Такое авто, напротив, ценник сбросила сразу на 180 000 рублей и отныне обходится в 2 424 900. Изменений в других комплектациях не произошло.

Тем временем, как уже писал портал «АвтоВзгляд», «Стингер» готовится к глобальному обновлению. Автомобиль, закутанный в камуфляж, поймали во время ходовых испытаний. Правда, очевидцам удалось снять лишь корму предсерийного образца. Подробнее можно почесть здесь.

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17 декабря 2019
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