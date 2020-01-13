Какие модели LADA в 2020 году получат новые версии, и чем они удивят

Правда, что это будут за комплектации и какие именно модели их получат пока не сообщается. Можно предположить, что автомобили обзаведутся отличительными элементами дизайна и оптимальным набор опций, востребованным у российских покупателей.



Последней особой серией для автомобилей LADA является исполнение #CLUB. Оно доступно для моделей LADA Granta, LADA XRAY и LADA Largus. Эксклюзивные автомобили можно узнать по шильдам #CLUB, оригинальным колесным дискам и чёрным корпусам боковых зеркал.

Среди оборудования присутствуют опции, прежде доступные только в максимальных версиях. К слову сказать, такие спецверсии позволяют экономить на дополнительных опциях до 50% от их цены.