В России падают продажи не только легковых машин, но и грузовиков

И в этой ситуации может радовать только тот факт, что лидерами падающего рынка остаются отечественные производители. В легковом сегменте на первом месте АВТОВАЗ, а в грузовом — КамАЗ, сумевший реализовать 27 600 машин. Всего же в стране своих хозяев нашли 80 700 «большегрузов (легковушки разлетелись тиражом в 1 759 532 экземпляров). При этом если рыночная доля LADA составила 20,6%, то KAMAZ захватил 35% рынка. На втором месте среди производителей коммерческого транспорта — 'Группа ГАЗ», продавший 8900 авто, а на третьем — Volvo с результатом в 5700 реализованных машин.