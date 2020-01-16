Новым Lamborghini Huracan Evo можно управлять голосом

В начале прошлого года итальянцы презентовали полноприводный Lamborghini Huracan. Вместе с приставкой Evo в названии спорткупе получило могучий атмосферный V10 объемом 5,2 л и мощностью 640 л. с. с максимальным крутящим моментом в 600 Нм.
В начале января 2020-го автостроитель представил Huracan Evo, оснащенный новейшим информационно-развлекательным комплексом. Теперь водитель дорогостоящего спорткара с помощью несложных голосовых команд сможет управлять климатической установкой авто, освещением в салоне, обогревом кресел и не только. Отвлекаться от дороги не придется.
Виртуальный помощник Alexa (не Алёха, а Алекса) от облачного сервиса Amazon позволяет слушать музыку, новости и прогнозы погоды, прокладывать маршрут и звонить по телефону. Он интегрирован даже в систему управления динамикой автомобиля LDVI (Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata). Кроме того, голосового ассистента можно научить открывать въездные ворота.
Между тем компания анонсировала Lamborghini Huracan Evo Coupe с задним приводом (RWD). Первые «живые» авто порадуют своих владельцев уже весной. Для этих купе, как и для всего семейства Huracan, новая «мультимедийка» будет предложена в качестве опции.