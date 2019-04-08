Шнур, Лепс и Бузова за рулем такси: на что готовы пассажиры ради музыки

Эксперты задали пользователям такси сразу несколько вопросов. И один из самых интересных: какую песню на повторе можно слушать во время поездки. 22% опрошенных не прочь наслаждаться композицией «Деспасито» Луиса Фонси, еще 16% сошлись на треке «Цвет настроения синий» Киркорова и столько же на Freestyler (Bomfunk MC’s).

Причем если лидер пришелся по вкусу в основном девушкам от 26 до 45 лет, то российский хит больше нравится женщинам постарше. Freestyler предпочли парни возрастом от 26 до 35. Наименьшую популярность получила песня Бузовой «Мало половин»: слушать ее бесконечно могут только 6% пассажиров.