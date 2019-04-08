Шнур, Лепс и Бузова за рулем такси: на что готовы пассажиры ради музыки

Музыкальные вкусы таксистов — настоящее яблоко раздора между водителями и пассажирами, а также неиссякаемая тема для баек и анекдотов. Специалисты решили поинтересоваться, за какую музыку голосуют седоки и даже узнали, кого из исполнителей в качестве шофера они хотели бы увидеть.
Эксперты задали пользователям такси сразу несколько вопросов. И один из самых интересных: какую песню на повторе можно слушать во время поездки. 22% опрошенных не прочь наслаждаться композицией «Деспасито» Луиса Фонси, еще 16% сошлись на треке «Цвет настроения синий» Киркорова и столько же на Freestyler (Bomfunk MC’s).
Причем если лидер пришелся по вкусу в основном девушкам от 26 до 45 лет, то российский хит больше нравится женщинам постарше. Freestyler предпочли парни возрастом от 26 до 35. Наименьшую популярность получила песня Бузовой «Мало половин»: слушать ее бесконечно могут только 6% пассажиров.
Когда участникам исследования предложили выбрать в качестве драйвера какого-нибудь известного исполнителя, то наибольшее число голосов набрали: Дима Билана, Егор Крид, Ольга Бузова, Валерий Кипелов и Филипп Киркоров. Кроме того, некоторые покатались бы с Григорием Лепсом, Сергеем Жуковым, Тимати или Шнуром.
Кстати, 60% из всех респондентов всегда обращают внимание на то, какая музыка льется из колонок такси, а 15% нет до этого дела, потому что они слушают свою, надев наушники (большинство из них — москвичи, 20%). 7% людей просят включить водителя определенную радиостанцию, а 5% — вообще хотят ездить в тишине. Об этом порталу «АвтоВзгляд» рассказали специалисты сервиса такси «Ситимобил», опросив более 5600 россиян.