Потребители отказываются от суперкаров Lamborghini

Это говорит о том, что доля премиального SUV в общих продажах марки выше, чем всех спорткаров вместе взятых. А ведь кроссовер представили только лишь в конце 2017 года.

В том числе благодаря Urus, продажи итальянских машин выросли и в России. В прошлом году дилерам удалось реализовать 128 автомобилей, что почти в два раза больше, чем в 2018 году.

Мощные люксовые кроссоверы постепенно будут завоевывать рынок и составят конкуренцию традиционным спорткарам.

Напомним, что кроме Porsche и Lamborghini мощный SUV будет и у Ferrari. Сейчас компания во всю работает над первым в своей истории кроссовером под названием Purosangue.