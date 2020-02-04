Skoda объявила о скидках до 300 000 рублей на прошлогодние машины

Никаких признаков того, что стагнация на отечественном автомобильном рынке, зафиксированная по итогам 2019-го года, сменится ростом в текущем году не наблюдается. А февраль традиционно считается, мягко говоря, не самым благоприятным месяцем для торговли легковушками.

В этих условиях, чтобы хоть как-то стимулировать свои продажи, российски офис Skoda объявил о старте своеобразного «месячника невиданной щедрости».

Автопроизводитель утверждает, что отечественному покупателю именно в феврале предоставляются «привлекательные условия» на покупку машин бренда.

Согласно распространенному пресс-релизу, увеличилась выгода при приобретении Superb и Rapid — до 290 000 рублей и до 153 100 рублей соответственно. Будущие владельцы Octavia смогут сэкономить до 185 500 рублей. В случае с кроссовером Kodiaq выгода составит 235 800 рублей.

Правда, акция распространяется на модели 2019 года выпуска.