Nissan опроверг сведения об остановке завода в России

В ряде медиаисточников появилась информация о неминуемой остановке производства автомобилей Nissan в России. Напомним, что в Питере японская марка выпускает три кроссовера — Qashqai, X-Trail и Murano. При этом никаких сложностей в алгоритмах работы предприятия нет, и не ожидаются.

Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» директор по связям с общественностью Nissan Russia Роман Скольский, «завод в Санкт-Петербурге работает в штатном режиме, ведется активная работа по исключению возможного влияния задержек компонентов на производство».

Впрочем, независимые эксперты высказывают опасения, и не только о российской площадке «Ниссан», но и других автостроителях, имеющих локальные производства. По самым худшим прогнозам, проблемы со сборкой машин, а заодно и прочей техники-электроники действительно будут. Если, конечно, история с китайской чумой не завершится в ближайшее время.