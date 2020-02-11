В России резко вырос спрос на новые грузовики

В первом месяце года грузовики разошлись в России тиражом в 6100 экземпляров. Лидером сегмента, как и прежде, остался KAMAZ. На долю большегрузов из Набережных Челнов пришлось чуть меньше 32% от общего объема. То есть, в руки покупателей ушло 1925 российских «тяжеловеса» (+3,3% относительно показателей годичной давности). Второе место досталось «Группе ГАЗ» с результатом в 615 машин (+18%). Первую тройку замыкает Volvo, показав прирост в 69,8%: за «шведов» рублем проголосовали 494 покупателей.

Далее следуют MAN (412 единицы, +42,6%) и Mercedes-Benz (369 авто, +60,4%). С шестого по десятый пункт идут: Scania (363 автомобиля, −24,5%), URAL (330 машин, +46,7%), MAZ (267 штук, −18,8%), Isuzu (233 единицы, +15,9%) и DAF (208 экземпляров, +92,6%).

В рейтинге моделей первое место досталось KAMAZ-43118 (545 авто, +5,8%) — грузовику повышенной проходимости с бортовой платформой. Во вторую строчку вписался «Газон Next» (414 штук, +26,6%). За ним расположился КАМАZ-65115 (344 самосвала, −5,0%), Volvo FH (320 автомобиля, +166,7%) и Mercedes-Benz Actros (259 тягачей, +2254,5%).

Кстати, в прошлом году, как писал портал «АвтоВзгляд», был анонсировали старт производства грузовиков Actros на совместном предприятии КамАЗа и Daimler, оснащенных семью электронными системами, автоматизирующими движение автомобиля.