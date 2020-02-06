Новый Renault Duster получил двигатель и салон от Arkana

Под капот Duster установили знакомый нам по «Аркане» бензиновый мотор объемом 1,33 л, который французы разрабатывали совместно с Mercedes-Benz. Бензиновый агрегат должен заменить «дизель». Вопрос лишь в том, какая мощность будет у наддувного агрегата. Ряд изданий предполагают, что отдача двигателя может быть 130, 150 или 170 л. с.

Обновленный кроссовер появится в Бразилии в марте. Сначала машину будут продавать с атмосферным мотором объемом 1,6 л и «механикой», а «наддувная версия» приедет к дилерам в начале следующего года.

Предположим, что по такому же сценарию станут обновлять и российский Duster. Который уже пора бы освежить, ведь машину выпускают с 2010 года, а рестайлинг прошел в 2015 году.