Новый Renault Duster получил двигатель и салон от Arkana

Фото: Renault
Французский автопроизводитель опубликовал первые фото обновленного Duster второго поколения, который компания намерена продавать в Бразилии, а так же на других рынках Латинской Америки. Это та же машина, что доступна в Европе, но с некоторыми отличиями.

Бразильский Duster отличается от Европейского иным передним бампером и оптикой.

Как передает портал motor1.com, эти опции входят в пакет допоборудования Outsider.

Однако самое интересное ждет в салоне, который практически в точности напоминает тот, что получила российская Arkana. Тут такие же дефлекторы вентиляции, руль, панель приборов, климатическая система и экран мультимедиа. Да и в целом, передняя панель очень похожа на «аркановскую».

  • Салон обновленного Duster
    Фото: Renault
  • Салон Renault Arkana
    Фото: АвтоВзгляд

Под капот Duster установили знакомый нам по «Аркане» бензиновый мотор объемом 1,33 л, который французы разрабатывали совместно с Mercedes-Benz. Бензиновый агрегат должен заменить «дизель». Вопрос лишь в том, какая мощность будет у наддувного агрегата. Ряд изданий предполагают, что отдача двигателя может быть 130, 150 или 170 л. с.

Обновленный кроссовер появится в Бразилии в марте. Сначала машину будут продавать с атмосферным мотором объемом 1,6 л и «механикой», а «наддувная версия» приедет к дилерам в начале следующего года.

Предположим, что по такому же сценарию станут обновлять и российский Duster. Который уже пора бы освежить, ведь машину выпускают с 2010 года, а рестайлинг прошел в 2015 году.

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6 февраля 2020
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