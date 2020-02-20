Названы самые продаваемые в России автомобили премиум-класса

Фото: АвтоВзгляд
За минувший месяц на территории нашей страны было зарегистрировано без малого 105 000 новеньких легковушек. И почти 10 000 из них — автомобили премиального сегмента. И кто там говорил, что мы плохо живем?

Аналитики Auto.ру подсчитали, что в январе 2020 года рынок легковых автомобилей вырос на 11,1%. Что касается моделей люксовых марок, то динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составила 17,1%.

Абсолютным лидером признан немецкий BMW, усыпавший своими машинами 2 700 человек (+22,3%). В числе самых популярных моделей — кроссоверы X7, X4, X5 и седан 5-серии.

Второе почетное место досталось Mercedes-Benz c показателем в 2500 экземпляров (+26,4%). Самые востребованные у россиян — кроссоверы GLS и GLC и, разумеется, Е-класс.

Тройку лидеров замыкает японский Lexus, реализовавший на нашем рынке 1400 автомобилей и показавший рост на 5,3%. Скажем спасибо обновленному кроссоверу Lexus RX.

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21 февраля 2020
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