Продажи Chery в России тормозит интернет-провайдер

Фото Isc.wwu.edu
Высокие технологии — не всегда благо. Малейший сбой в работе электронных алгоритмов — случайный или спровоцированный человеком — может привести к самым печальным последствиям. Но даже если те или иные технические неполадки не влекут за собой летальных исходов, а «всего лишь» затрудняют коммуникацию, сказываются на успешном ведении бизнеса — приятного мало.

Увы, с подобной ситуацией сталкиваются и автопроизводители. Так, сейчас потенциальные клиенты китайской Chery не всегда могут получить интересующую их информацию ни на официальном сайте дистрибьютора марки в России (chery.ru), ни на дилерских интернет-ресурсах, работающих на поддоменах — время от времени они «виснут».

Причина — спор хозяйствующих субъектов, приведший к переодическим сбоями в дата-центре хостинг-провайдера.masterhost. Судя по его официальному заявлению, «сбои в работе сервисов, которые влекут за собой недоступность ресурсов, вызваны тем, что дата-центр, обслуживающий.masterhost, в настоящее время находится в физическом распоряжении бывшего собственника компании, который периодически инициирует проблемы в работе оборудования. Именно это обстоятельство и является причиной сбоев».

Фото avtovzglyad.ru

В связи с этим российское представительство Chery поспешила предупредить своих клиентов, что до момента исправления технических проблем получать информацию об автомобилях и связаться со специалистами марки можно через форму обратной связи на промо-сайте tiggo8.chery.ru и на сайте онлайн-магазина chery-online.ru.

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4 марта 2020
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