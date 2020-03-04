Продажи Chery в России тормозит интернет-провайдер

Увы, с подобной ситуацией сталкиваются и автопроизводители. Так, сейчас потенциальные клиенты китайской Chery не всегда могут получить интересующую их информацию ни на официальном сайте дистрибьютора марки в России (chery.ru), ни на дилерских интернет-ресурсах, работающих на поддоменах — время от времени они «виснут».

Причина — спор хозяйствующих субъектов, приведший к переодическим сбоями в дата-центре хостинг-провайдера.masterhost. Судя по его официальному заявлению, «сбои в работе сервисов, которые влекут за собой недоступность ресурсов, вызваны тем, что дата-центр, обслуживающий.masterhost, в настоящее время находится в физическом распоряжении бывшего собственника компании, который периодически инициирует проблемы в работе оборудования. Именно это обстоятельство и является причиной сбоев».