Продажи Chery в России тормозит интернет-провайдер

Увы, с подобной ситуацией сталкиваются и автопроизводители. Так, сейчас потенциальные клиенты китайской Chery не всегда могут получить интересующую их информацию ни на официальном сайте дистрибьютора марки в России (chery.ru), ни на дилерских интернет-ресурсах, работающих на поддоменах — время от времени они «виснут».
Причина — спор хозяйствующих субъектов, приведший к переодическим сбоями в дата-центре хостинг-провайдера.masterhost. Судя по его официальному заявлению, «сбои в работе сервисов, которые влекут за собой недоступность ресурсов, вызваны тем, что дата-центр, обслуживающий.masterhost, в настоящее время находится в физическом распоряжении бывшего собственника компании, который периодически инициирует проблемы в работе оборудования. Именно это обстоятельство и является причиной сбоев».
В связи с этим российское представительство Chery поспешила предупредить своих клиентов, что до момента исправления технических проблем получать информацию об автомобилях и связаться со специалистами марки можно через форму обратной связи на промо-сайте tiggo8.chery.ru и на сайте онлайн-магазина chery-online.ru.