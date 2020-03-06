Итальянцы готовят спорткар Lamborghini Huracan в новой экстремальной версии

Фото: Lamborghini
В Сеть попали снимки Lamborghini Huracan в камуфляжном одеянии и с необычно огромным антикрылом. Предполагается, что итальянское спорткупе готовится выйти в новой ограниченной серии.

О том, что итальянцы готовятся выпустить лимитированным тиражом Lamborghini Huracan в версии под названием Super Trofeo Omologato, зарубежные издания начали говорить еще летом 2019 года. Сейчас информация подтвердилась свежими снимками.

Премьера Huracan STO ожидается в 2020 году. По некоторым данным, суперкар оснастят 5,2-литровым атмосферным V10 мощностью 640 л. с. То есть, тем же мотором, что и Huracan Evo. Но, насколько стало известно, инженеры сбавят вес заднеприводной новинки (до 1272 кг), сделав ее легче на 117 кг по сравнению с Evo Coupe RWD.

Фото: @allanlambo

Между тем, итальянский автостроитель анонсировал выход совершенно нового гиперкара. Как писал портал «АвтоВзгляд», гоночный болид, разработанный подразделением Lamborghini Squadra Corse, получит 830-сильный 12-цилиндровый «атмосферник» объемом 6,5 л. Видео со стендовых испытаний движка можно увидеть здесь.

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6 марта 2020
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