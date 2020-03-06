Итальянцы готовят спорткар Lamborghini Huracan в новой экстремальной версии

О том, что итальянцы готовятся выпустить лимитированным тиражом Lamborghini Huracan в версии под названием Super Trofeo Omologato, зарубежные издания начали говорить еще летом 2019 года. Сейчас информация подтвердилась свежими снимками.

Премьера Huracan STO ожидается в 2020 году. По некоторым данным, суперкар оснастят 5,2-литровым атмосферным V10 мощностью 640 л. с. То есть, тем же мотором, что и Huracan Evo. Но, насколько стало известно, инженеры сбавят вес заднеприводной новинки (до 1272 кг), сделав ее легче на 117 кг по сравнению с Evo Coupe RWD.