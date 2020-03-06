Когда эвакуация автомобиля на штрафстоянку может закончиться чем-то похуже штрафа

Как свежий пример — недавняя истории с эвакуацией автомобилей родителей, которые привезли в спецшколу детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Или вот эвакуация авто от НКЦ на Ореховом бульваре, когда десятки людей не могли въехать в больницу в течение 20-и минут, ожидая, когда сотрудники АМПП погрузят не мешающую движению машину на платформу эвакуатора. Сколько из посетителей больницы не смогли попасть с детьми к врачу.

Нынешней же зимой эвакуаторы повадились дежурить в местах проведения лыжных соревнований и марафонов. В феврале в Переделкино эвакуировали автомобили лыжников во время соревнований. Вот что написали в комментариях к посту о мероприятии участники и болельщики турнира:

- Человек с одними ключами, без вещей в камере хранения, без телефона, без денег, да еще после марафона — очень грустно…

— Очередь из лыжников в ботинках и в стартовых номерах, стоящая на выкуп авто после эвакуации у нас на проезде Одоевского очень огрочила. Муж приезжал болеть за знакомых, припарковался в Переделкино абсолютно правильно, но инспектор снял под таким углом, что… В общем, проблема с парковкой немного омрачила день…

А минувшим летом московский инвалид припарковался с нарушением перед МФЦ, а вернувшись — не застал на месте своего автомобиля. На нервной почве пожилому человеку стало плохо и его забрали в больницу. Восстанавливать здоровье после стресса инвалиду пришлось несколько дней. В этой истории, правда, порадовало поведение сотрудников МАДИю Они, едва узнав о случившемся, оперативно отреагировали и отказались от претензий к пожилому человеку не только не выписав ему штраф, но даже по завершению лечения вызвались доставить его на штрафстоянку, чтобы выдать автомобиль.

Это, правда, чуть ли не единственный случай, когда эвакуаторщики подошли к вопросу по-человечески. Хотя, как говорится, осадочек все-равно остался…