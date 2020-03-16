НП «ГЛОНАСС» хочет изменить основы российских ПДД

Мало известное широкой публике образование некоммерческое партнерство «ГЛОНАСС» направило министру иностранных дел Сергею Лаврову, министру транспорта Евгению Дитриху и министру юстиции Константину Чуйченко письмо с предложением отменить на территории России фундаментальной статьи Венской конвенции о дорожном движении. Конвенция, к которой присоединились 78 стран, определяет большинство положений, содержащихся в российских ПДД.

В НП «ГЛОНАСС» — Некоммерческое партнерство «Содействие развитию и использованию навигационных технологий» — входят МТС, «ВымпелКом», «МегаФон», «Ростелеком», «Яндекс», «Навигационно-информационные системы», ассоциация «ГЛОНАСС/ГНСС-Форум», «СМАРТС».

Этим компаниям, занимающимся в той или иной степени созданием беспилотного транспорта, не нравится статья 8 Конвенции. Она гласит: «каждое транспортное средство или состав транспортных средств, которые находятся в движении, должны иметь водителя», то есть человека.

Разработчики машин-беспилотников считают, что это полдожение «на горизонте нескольких лет может стать существенным административным барьером для развития высокоавтоматизированного транспорта».

Отказ России от выполнения статьи 8 Венской конвенции о дорожном движении автоматически означает радикальную ревизию многих статей российских ПДД.