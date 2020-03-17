На АВТОВАЗе обнаружили коронавирус COVID-19

Один из работников АВТОВАЗа заразился коронавирусом от своего родственник, недавно вернувшегося из Испании, где активно развивается пандемия этого заболевания.

После того как у него подтвердилось заболевание, администрация завода, специалисты местного Роспотребнадзора и медики выявили всех, кто контактировал с вирусоносителем. В результате несколько сотрудников предприятия оказались в изолированном стационаре на 14 дней.

— Оперативно проведенный тест не подтвердил у них наличие коронавируса. Рабочие места бригады, где работает инфицированный, места отдыха и общего пользования, гардеробы, туалеты, душевые и входные группы были тщательно дезинфицированы. Завод продолжает работать по плану, — цитирует пресс-службу предприятия Интерфакс.