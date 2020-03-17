С 31 марта покупатели новых авто будут получать новый документ на машину

На этикетке укажут сразу несколько параметров: экологический класс автомобиля, выбросы углекислого газа и расход топлива в расчете на 100 км пути. Документ будет выдаваться на добровольной основе, то есть автостроитель сам решит, воспользоваться возможностью проинформировать потребителя об энергоэффективности своей продукции или нет.

Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», новый ГОСТ разработан для новых легковых автомобилей, а также для легкой коммерческой техники грузоподъемностью до 3,5 тонны, проданной до начала действия государственного стандарта.

Как рассказал глава Росстандарта Алексей Абрамов в интервью ТАСС, табличка не будет выдаваться как отдельная бумага. Ее разместят на самой машине. И со временем, дабы избежать обмана, «государство должно будет обеспечить достоверность этой информации». На данным момент Росстандарт вместе с ФГУП «НАМИ» начали работать над этим вопросом.

Напомним, что в декабре 2019 года Минпромторг России уже разъяснил, что введение вышеупомянутого ГОСТа никак не повлияет на стоимость автомобилей. Это всего лишь пропаганда более экологически чистого транспорта.