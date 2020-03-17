Московским властям доходы от платной парковки важнее угрозы коронавируса

Не нужно быть врачом-эпидемиологом или специалистом в области гражданской обороны, чтобы понимать: любое скопление людей — потенциальный очаг заражения и дальнейшего распространения инфекции. Не случайно поэтому в Москве отправили школьников по домам и запретили массовые мероприятия.

Но вот что характерно: никто и не заикается о том, что самое главное ежедневное «массовое мероприятие» столицы — общественный транспорт! Только в метро каждый рабочий день спускаются по 5 млн. человек — не менее трети официально живущих в городе. Да и автобусы-трамваи в часы пик совсем не пустуют.

Понятно, что закрыть московский метрополитен по примеру Киева никто не готов. По крайней мере пока. Ведь это означало бы фактическую заморозку всей жизни мегаполиса. Экономические последствия таких двухнедельных «каникул» будут куда страшнее любого коронавируса. Для справки: за три месяца эпидемии Covid-19 во всем мире умерло столько же людей, столько в одной России умирает ежегодно от обычной пневмонии только за 1 квартал. Не серьезно, в общем.

Но раз метро закрыть нереально, то, по идее, нужно стимулировать людей пользоваться индивидуальным транспортом в период эпидемиологической опасности. Напрашивающееся решение — отменить на время плату за уличную парковку и разрешить парковаться даже там, где сейчас это запрещено. Только для того, чтобы люди пересели в свои личные машины для поездок по любым своим делам.