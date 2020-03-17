Московским властям доходы от платной парковки важнее угрозы коронавируса

Не нужно быть врачом-эпидемиологом или специалистом в области гражданской обороны, чтобы понимать: любое скопление людей — потенциальный очаг заражения и дальнейшего распространения инфекции. Не случайно поэтому в Москве отправили школьников по домам и запретили массовые мероприятия.
Но вот что характерно: никто и не заикается о том, что самое главное ежедневное «массовое мероприятие» столицы — общественный транспорт! Только в метро каждый рабочий день спускаются по 5 млн. человек — не менее трети официально живущих в городе. Да и автобусы-трамваи в часы пик совсем не пустуют.
Понятно, что закрыть московский метрополитен по примеру Киева никто не готов. По крайней мере пока. Ведь это означало бы фактическую заморозку всей жизни мегаполиса. Экономические последствия таких двухнедельных «каникул» будут куда страшнее любого коронавируса. Для справки: за три месяца эпидемии Covid-19 во всем мире умерло столько же людей, столько в одной России умирает ежегодно от обычной пневмонии только за 1 квартал. Не серьезно, в общем.
Но раз метро закрыть нереально, то, по идее, нужно стимулировать людей пользоваться индивидуальным транспортом в период эпидемиологической опасности. Напрашивающееся решение — отменить на время плату за уличную парковку и разрешить парковаться даже там, где сейчас это запрещено. Только для того, чтобы люди пересели в свои личные машины для поездок по любым своим делам.
Каршеринг и такси для этих целей, как говорится, лучше не предлагать: потенциальная опасность подхватить в салонах этих машин коронавирус не ниже, чем в метро. Но власти Москвы столько лет загоняли автомобилистов города в общественный транспорт, словно специально готовились к эпидемиям! Но вот сегодня и сейчас не пора ли дать людям лишний шанс избежать заболевания?
Подобную идею несколько дней назад официально озвучил даже вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Он обратился к Сергею Собянину с предложением на период распространения коронавируса в мире отменить систему платных парковок в Москве. Увы, но заявление депутата прозвучало как глас вопиющего в пустыне — пополнение бюджета для столичных начальников важнее.
Зато из Австрии пришло сообщение, что в крупных городах, начиная с 17 марта, парковка на улицах Вены и прочих крупных городов становится бесплатной! Чтобы людям в период эпидемии было удобнее ездить на машинах, а не на общественном транспорте. А вот из московской мэрии на эту тему, повторимся, гробовая тишина. В общем, все понятно: вирус вирусом, а бабло, дорогие москвичи, будьте любезны отслюнявливать. Больные ли вы там, здоровые ли — не важно, несите денюжку в кассу. Это же бизнес, ничего личного…
Зато Моспаркинг тем временем постит в соцсетях трогательные ролики о том, как водители зеленых эвакуаторов дезинфицируют кабины своих машин. Мол, не беспокойтесь, люди: вашу машину утащат на штрафстоянку стерильно!