Jaguar Land Rover останавливает работу еще одного завода из-за коронавируса

Компания Jaguar Land Rover прекратила работу завода по рекомендациям Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) и Министерства здравоохранения Англии (PHE), цель которых свести к минимуму распространение COVID-19. В планах — возобновить сборку 20 апреля. Но дата может измениться вместе с ситуацией, связанной с вирусом.

Британцы напоминают, что полностью производство машин не остановлено. Продолжают функционировать заводы в Бразилии и Индии, а 24 февраля возобновило работу предприятие в Китае.

Напомним, коронавирус парализует производство многих мировых автостроителей. Как писал портал «АвтоВзгляд», среди них — польское подразделение Jaguar, европейские подразделения Ford и Honda, а также BMW, Daimler, FIAT, Lamborghini и Ferrari.