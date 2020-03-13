Китайский рынок новых автомобилей обрушился из-за коронавируса

По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей (China Passenger Car Association, CPCA), самые серьезные потери в продажах произошли в первые три недели прошедшего месяца. После чего сбыт несколько вырос. Всего в руки покупателей ушло лишь 206 000 машин. Ожидается, что дальше рынок пойдет в гору.

Марка Toyota — мировой лидер в отрасли — и двоюродная Lexus продали в КНР 23 800 авто с отрицательной динамикой в 70%. Серьезные потери понесли GM, BMW, Daimler и Volkswagen. Но, так или иначе, пострадали все автостроители, представленные в Китае.

Европейское издание Automotive News сообщает, что администрация отдельных городов начала предоставлять субсидии покупателям новых авто. Так, муниципальное правительство Гуанчжоу выделяет по 10 000 юаней (почти 105 000 рублей по актуальному курсу валют) каждому потребителю, а в городском округе Фошань дают скидку в 3000 юаней (чуть больше 31 000 рублей).

Напомним, что сильно сократилось и производство авто, причем не только в КНР, а во всем мире. Как уже уточнял портал «АвтоВзгляд», коронавирус остановил заводы Nissan, Jaguar, FIAT и Lamborghini.