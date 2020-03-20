Рынок автомобильных шин рухнул из-за коронавируса

Группа Мишлен опубликовала статистические данные о состоянии рынка шин на конец февраля 2020 года. Они в цифрах демонстрируют первые изменения, которым подвергается мировая шинная отрасль в ходе экономического кризиса, связанного с вирусом COVID-19.

В частности, в сегменте легковых и легко-грузовых шин за охваченный исследованием период с начала 2020-го года было отмечено падение на 9% по сравнению с аналогичным периодом года 2019-го. А рынок грузовых шин за тот же отрезок времени сжался на 16%.

В официальном релизе российского офиса Мишлен сообщается, что группа предпринимает все меры по защите здоровья сотрудников. В связи с этим, принято решение о закрытии, как минимум, на неделю производственных объектов группы, расположенных в странах Европы, наиболее пострадавших на данный момент от пандемии.