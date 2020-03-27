Американские автозаводы готовятся в возобновлению работы

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В Америке оживает остановленное угрозой коронавируса автомобильное производство. Пока говорить о полноценном его восстановлении рано, но хотя бы надежда на это появилась. А ведь в эпоху неопределенности и тотального карантина именно хорошие новости вселяют уверенность в завтрашнем дне.

Одним из первых, кто объявил о возобновлении сборки машин, стал Ford. Ожидается, что конвейеры на некоторых его заводах начнут работу уже 6 апреля. Концерн продолжит производство модели Fusion в Мексике, а 14 апреля работу должны начать предприятия в Дирборне, Кентукки и Огайо. На них выпускают целую гамму машин, начиная от Ford Transit и заканчивая грузовым семейством Super Duty. С 14 апреля «оживет» и концерн Fiat-Chrysler. При этом альянс создает отдельное производство для выпуска медицинских масок.

Еще одна хорошая новость пришла из североамериканского подразделения Toyota. Японцы хотят дать старт производства 20 апреля.

производство, автозаводы, кроссоверы, коронавирус
27 марта 2020
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