Американские автозаводы готовятся в возобновлению работы

Одним из первых, кто объявил о возобновлении сборки машин, стал Ford. Ожидается, что конвейеры на некоторых его заводах начнут работу уже 6 апреля. Концерн продолжит производство модели Fusion в Мексике, а 14 апреля работу должны начать предприятия в Дирборне, Кентукки и Огайо. На них выпускают целую гамму машин, начиная от Ford Transit и заканчивая грузовым семейством Super Duty. С 14 апреля «оживет» и концерн Fiat-Chrysler. При этом альянс создает отдельное производство для выпуска медицинских масок.

Еще одна хорошая новость пришла из североамериканского подразделения Toyota. Японцы хотят дать старт производства 20 апреля.