Какие российские автозаводы возобновляют работу, несмотря на «коронавирусные» выходные

KAMAZ через неделю простоя вышел на прежние мощности. На свои рабочие места вернулись почти все рабочие, за исключением людей пенсионного возраста, входящих в группу риска. На предприятии усилены меры безопасности, а для персонала на самом заводе начали шить маски и защитные костюмы.

АВТОВАЗ тоже завершил каникулы, но лишь частично. Как сообщает информагентство ТАСС, деятельность возобновили отделы, отвечающие за новые проекты, учет, охрану труда и безопасность. Конвейеры по-прежнему остановлены. Оба предприятия начали работать как системообразующие — согласно постановлениям местных властей.

А вот на заводе Mazda Sollers во Владивостоке, напротив, рабочие вернулись к сборке автомобилей, а офисные сотрудники в массе своей остались на «удаленке». В список системообразующих вошли и заводы «Группы ГАЗ»: Ярославский моторный завод, Ярославский завод дизельной аппаратуры и Ликинский автобусный завод.

Напомним, Президент РФ своим указом объявил в стране выходные до 5 апреля, дабы приостановить разгул коронавируса. Затем каникулы были продлены до 30 апреля. Большинству россиян предписано сидеть в режиме самоизоляции, но в их число не входят работники системообразующих предприятий, от чьей деятельности зависит жизнеобеспечение региона.