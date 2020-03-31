АВТОВАЗ раскрыл технические подробности о сборке Chevrolet Niva

В серийное производство Chevrolet Niva, выросшей из концепта ВАЗ-2123 «Нива», запустили в 2002 году. Сборка «вездехода» происходит в одну смену, при этом в день с конвейера сходит 110 экземпляров, то есть на изготовление одной машины уходит четыре часа, сообщает заводская газета «Волжский автостроитель». На заводе трудятся около 1000 человек.

Помимо России, модель представлена еще в шести соседних странах. С тех пор, как Niva вышла на рынок, с завода уехало более 700 000 «проходимцев». Причем 600 000 из них до сих пор катаются по российским дорогам. По мнению издания, этот факт говорит о надежности авто, но можно предположить, что цифры свидетельствуют еще и о невысокой покупательской способности наших соотечественников, ездящих на 18-летних машинах.