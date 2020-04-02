KAMAZ Compas: свежие подробности про «убийцу» «Газели»

Созданием КамАЗ «Компас» занимаются исключительно специалисты российского завода без поддержки Daimler Trucks. Первые тестовые экземпляры, вероятно, сойдут с конвейера уже к концу 2020 года, а серийное производство новинки, повторимся, ожидается в 2021-м. Правда, эпидемиологическая ситуация вполне может подвинуть ранее обозначенные сроки.

По свежим данным, «Компас» будет выпускаться как шасси или бортовой грузовик, то есть фургоны и микроавтобусы KAMAZ в ближайшее время мы так и не увидим. Кроме того, новинка не ограничится грузоподъемностью в 1,5 − 2,2, будут еще и авто тоннажностью 4 и 5,7 тонны. Об этом, ссылаясь на свои источники, сообщает издание Drom.

Возможно, Compas получит бескапотную компоновку и кабину от китайского JAC N-series с перелицованными бамперами, радиаторной решеткой и дверными панелями. На вооружение грузовиков поставят американские моторы Cummins российской сборки.

Кстати, в начале февраля 2020 года ребята из Набережных Челнов запатентовали КАМАЗ-3373, получивший название «Челнок». Как сообщал портал «АвтоВзгляд», грузовик не имеет кабины и представляет собой бортовую платформу на двухосном шасси с системой автопилотирования, электромоторами и емкими аккумуляторами.