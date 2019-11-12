«Газель NEXT» и другие самые востребованные модели коммерческого транспорта в России

Так, за прошедший месяц в руки покупателей ушло почти 11 000 легких коммерческих авто, что на 13,8% выше, чем в октябре 2018 года. Лидирующим брендом традиционно остается GAZ, на чью долю пришлось порядка 43% от суммарного объема LCV. Если говорить точнее, то Горьковский автозавод продал 4700 машин (+15,5%).

Второе место досталось компании Ford, сделавшей ставку в нашей стране именно на фургоны, с результатом в 1600 экземпляров (+50%). А тройку лидеров замыкает UAZ, чья продукция разошлась тиражом в 1500 единиц (-1,4%). Четвертую и пятую строчки занимают LADA (1200 штук, +21,1%) и Volkswagen (550 авто, +1,9%) соответственно.

Среди моделей пальму первенства сохранила «Газель NEXT»: за нее рублем проголосовали 2800 россиян (+11,6%). Напомним, что горьковский бестселлер весной начал продаваться в длиннобазном варианте.

За ним с большим отставанием следует Ford Transit (1500 фургонов и микроавтобусов, +58%), а третьим пунктом прописался «каблучок» LADA Largus (1030 автомобилей, +20,2%). Кстати, на днях в Тольятти презентовали «Ларгус» в особом исполнении под названием Karelia с 122-сильным бензиновым мотором от «Весты» и доработанной коробкой передач. Все подробности о новинке читайте здесь.