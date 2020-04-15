Обновленный KIA Stinger стал красивее и мощнее

Как сообщает портал Top Rider, освеженный KIA Stinger пережил косметическую операцию, обзавелся полностью диодной оптикой и выхлоп с управляемыми заслонками.

Интерьер преобразился за счет более дорогих элементов отделки, включая высококачественную кожу, а также благодаря цифровому щитку приборов и 10,25-дюймовой тачпанели головного устройства.

Однако самые главные изменения — под капотом фастбэка. В топовом исполнении GT автомобиль получил «битурбошестерку» объемом 3,5 литра, раскочегаренную аж до 420 лошадиных сил. В помощь — шустрая восьмискоростная гидромеханическая коробка передач.

Похоже, корейцы решили выпустить «зверя» на поле битвы с городскими спорткарами, в том числе и премиальных марок. Ведь наверняка главным козырем в борьбе за клиента у KIA Stinger по-прежнему окажется цена.