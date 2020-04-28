Мотосезон-2020: как байкеры обходятся без цифровых пропусков

Да, эти ребята никогда не пропустят и без того далеко не самый длинный сезон. Понятное дело, что некоторые «двухколесные» вообще порой не закрывают свой сезон, особенно прошедшей мягкой зимой. Есть и дисциплинированные люди — в основном те, кто ездит на мотоцикле на работу каждый день.

Но немало и традиционных бунтарей, так называемых Оutlaw или «однопроцентников». Эти ребята не только «забивают» на различные навязанные услуги, вроде полисов ОСАГО и диагностических карт, но даже и номерными знаками зачастую пренебрегают. Да и остановка по требованию инспекторов для них — большая редкость. Что уж там говорить про какие-то цифровые пропуска, так ловко и шустро введенные по настоянию столичного градоначальника.