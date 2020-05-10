Лучше не станет: российский рынок легковых авто рухнул в апреле на 64,4%

Фото autosaratov.ru
Как сообщает агентство «Автостат. Инфо», в апреле 2020 года было продано, с учетом сегмента LCV, 58 454 машин, в то время как в апреле 2019-го — 148 000 экземпляров (тогда падение составило «жалкие», по нынешним временам, 2,7%). Понятно, что апрельский провал потянул за собой и статистику продаж первых четырех месяцев, хотя она выглядит не так катастрофично. Если за январь-апрель прошлого года удалось реализовать 539 946 авто, то за аналогичный период этого — 469 700. То есть, теоретически, этот минус еще можно было бы компенсировать, скажем, майскими реализациями.

Однако продленный до конца весны карантин рушит и эти робкие надежды: майские продажи будут не многим лучше. А затем, как считают некоторые автоэксперты, производители в очередной раз поднимут цены, пытаясь хоть как-то компенсировать нанесенные пандемией коронавируса и нефтяным кризисом убытки.

Что, однако, выйдет им боком, поскольку россияне, проевшие за два месяца самоизоляции свои сбережения, по выходе из нее вряд ли опрометью бросятся в автосалоны. Особенно на фоне грядущих банкротств или, как минимум, сокращения зарплат. Так, согласно исследованию специалистов ресурса «Авито. Авто», уже 53% опрошенных ими людей отказались от покупки нового авто в обозримой перспективе.

Как все это отразиться на авторынке, пока сказать сложно. По самым оптимистичным прогнозам, он по итогам года упадет на 20%, по пессимистичным — на 50%.

автопродажи, авторынок, кризис, коронавирус
10 мая 2020
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