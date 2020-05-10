Лучше не станет: российский рынок легковых авто рухнул в апреле на 64,4%

Однако продленный до конца весны карантин рушит и эти робкие надежды: майские продажи будут не многим лучше. А затем, как считают некоторые автоэксперты, производители в очередной раз поднимут цены, пытаясь хоть как-то компенсировать нанесенные пандемией коронавируса и нефтяным кризисом убытки.

Что, однако, выйдет им боком, поскольку россияне, проевшие за два месяца самоизоляции свои сбережения, по выходе из нее вряд ли опрометью бросятся в автосалоны. Особенно на фоне грядущих банкротств или, как минимум, сокращения зарплат. Так, согласно исследованию специалистов ресурса «Авито. Авто», уже 53% опрошенных ими людей отказались от покупки нового авто в обозримой перспективе.

Как все это отразиться на авторынке, пока сказать сложно. По самым оптимистичным прогнозам, он по итогам года упадет на 20%, по пессимистичным — на 50%.