50 экземпляров, 720 сил и 1 000 000 евро: все о новейшем Nissan GT-R

Наконец-то нестареющий Nissan GT-R пережил обновление. Причем не без помощи монстров тюнинга. В честь 50-летнего юбилея самый быстрый серийный спорткар на планете стал еще быстрее. А заодно и краше. Впрочем, судите сами.

Мастера из Italdesign одарили кузов машины золотом, подрезали крышу и заднее стекло, а также воткнули новые воздухозаборники и зализали капот. Как говорят они сами, отныне Nissan GT-R, получивший индекс 50, стал еще более аэродинамичным. Не в последнюю очередь благодаря здоровенному антикрылу и обтекаемому силуэту.

А еще «Гэтеру» досталась свеженькая передняя оптика, делающая автомобиль действительно современным. Ура — квадратные формы таки канули в Лету. А вот задние фонари по-прежнему — классика жанра!

Что до салона, то внутри слегка перелицевали ряд элементов, включая кресла и рулевое колесо. Добавились новые опции, появилось много карбона и алькантары, а также более шустрой и информативной стала мультимедиа.