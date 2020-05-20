50 экземпляров, 720 сил и 1 000 000 евро: все о новейшем Nissan GT-R

Наконец-то нестареющий Nissan GT-R пережил обновление. Причем не без помощи монстров тюнинга. В честь 50-летнего юбилея самый быстрый серийный спорткар на планете стал еще быстрее. А заодно и краше. Впрочем, судите сами.
Мастера из Italdesign одарили кузов машины золотом, подрезали крышу и заднее стекло, а также воткнули новые воздухозаборники и зализали капот. Как говорят они сами, отныне Nissan GT-R, получивший индекс 50, стал еще более аэродинамичным. Не в последнюю очередь благодаря здоровенному антикрылу и обтекаемому силуэту.
А еще «Гэтеру» досталась свеженькая передняя оптика, делающая автомобиль действительно современным. Ура — квадратные формы таки канули в Лету. А вот задние фонари по-прежнему — классика жанра!
Что до салона, то внутри слегка перелицевали ряд элементов, включая кресла и рулевое колесо. Добавились новые опции, появилось много карбона и алькантары, а также более шустрой и информативной стала мультимедиа.
Кстати, в головном устройстве поменялся интерактивный раздел персонализации управления автомобилем. Теперь можно не только выставлять индивидуальные настройки агрегатов, но еще и по отдельности наблюдать, как они работают. Вот только вопрос — когда, если за рулем GT-R лучше смотреть только на дорогу?
Тем более, что обновленец щеголяет грозным V6 с усиленным коленвалом и парой увеличенных турбин, выдувающих с 3,8 литров безумные 720 лошадиных сил! А это 780 Нм тяги — мама, дорогая! Погоняет этот табун шестискоростной «робот» о двух сцеплениях, а благодаря модернизированной системе выпуска ракета гремит так, что о вашем визите будут знать за несколько кварталов. Знать, завидовать и ненавидеть. Разве не в этом счастье для пилотов подобных болидов?
Но, как известно, за счастье и удовольствие надо платить — стать одним из 50 счастливых обладателей Nissan GT-R50 можно за неприличные 990 000 евро. Только представьте: почти миллион дорожающих европейских денег, а это целых 78 000 000 рублей! Впрочем, вряд ли эти цифры отпугнут поклонников модели, которые получат свои автомобили уже к концу года.