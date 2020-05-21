Возрожденный Hummer нового поколения стал кабриолетом

Представители General Motors выложили в Сеть очередной тизер реинкарнированного «Хаммера», который явится миру под брендом GMC. Некогда загубленный неумелой маркетинговой политикой марки бездорожник обзаведется откидной панорамной крышей и съемными дверными панелями.

Не обойдется без целой кипы полезных опций, качественных материалов отделки и, судя по презентационному ролику, огромных мониторов. Речь идет о 12-дюймовом цифровом щитке приборов и графическом 15-дюймовом дисплее информационно-развлекательного комплекса.

Если, кто еще не в курсе, то свежеиспеченный Hummer станет электрическим. Причем — увы и ах! — безальтернативно. А что поделать: «Гринпис» берет верх даже над автогигантами. Спасибо, что хотя бы не стали экономить на мощности — суммарная отдача трех электродвижков внедорожника составит 1000 сил. Первую сотню с места «здоровяк» преодолеет всего за 3 секунды, а без подзарядки проедет свыше 600 километров!

Согласитесь, довольно безумный «аппарат». Не зря его взялся рекламировать даже сам Арнольд Шварценеггер. Вот только в России мы, вероятно, не увидим ни «Шварца», ни «Хаммера». Электрокары нам не «зайдут» так же, как последний «Терминатор».