Возрожденный Hummer нового поколения стал кабриолетом

Фото: GM
Мало того, что легендарный Hummer возрождается, так он еще и получит съемную крышу, отобрав у Jeep Wrangler звание единственного на планете внедорожника-кабриолета. Дебют новинки намечен на 2021 год.

Представители General Motors выложили в Сеть очередной тизер реинкарнированного «Хаммера», который явится миру под брендом GMC. Некогда загубленный неумелой маркетинговой политикой марки бездорожник обзаведется откидной панорамной крышей и съемными дверными панелями.

Не обойдется без целой кипы полезных опций, качественных материалов отделки и, судя по презентационному ролику, огромных мониторов. Речь идет о 12-дюймовом цифровом щитке приборов и графическом 15-дюймовом дисплее информационно-развлекательного комплекса.

Если, кто еще не в курсе, то свежеиспеченный Hummer станет электрическим. Причем — увы и ах! — безальтернативно. А что поделать: «Гринпис» берет верх даже над автогигантами. Спасибо, что хотя бы не стали экономить на мощности — суммарная отдача трех электродвижков внедорожника составит 1000 сил. Первую сотню с места «здоровяк» преодолеет всего за 3 секунды, а без подзарядки проедет свыше 600 километров!

Согласитесь, довольно безумный «аппарат». Не зря его взялся рекламировать даже сам Арнольд Шварценеггер. Вот только в России мы, вероятно, не увидим ни «Шварца», ни «Хаммера». Электрокары нам не «зайдут» так же, как последний «Терминатор».

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21 мая 2020
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