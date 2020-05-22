В России из-за коронавируса обрушилось производство легковых автомобилей

В минувшем месяце с российских конвейеров сошло 30 000 легковых автомобилей, что на 79,2% меньше, нежели годом ранее. Грузовиков было собрано 36 400 штук с менее пугающей отрицательной динамикой в 36,5%.

Кроме того, в нашей стране изготовили 5100 автобусов (-35,2%) с допустимой максимальной массой не более 5 тонн и 4600 «бусов» (+14,9%) тяжелее 5 тонн. А также произвели 85 300 двигателей внутреннего сгорания (-51,3%), предназначенных для автомобилей, и 7700 автомобильных кузовов (-18,2%).

Здесь стоит напомнить и об автомобильных продажах. Так, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), россияне приобрели 38 922 «легковушек», а также фургонов, микроавтобусов и легких грузовиков. Так что рынок просел на 72,4%.